Мешканець Хмельниччини вбив знайомого, бо той підтримував російську агресію в Україні

Чоловік отримав дев'ять років ув’язнення. Зазначається, що інцидент стався у травні в селі Головлі Шепетівського району. Під час застілля чоловік зарізав господаря будинку, а потім втік.

Про це йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду.

"Загиблий говорив, що схвалює дії російської сторони, обвинувачений виразив своє невдоволення та осуд власника будинку за його прихильність. Господар подвір’я піднявся зі стільця і почав шарпати його за плечі. Обвинуваченому це не сподобалося. Він схопив ніж, який лежав на столі, і завдав одного удару в тулуб", - йдеться в ухвалі суду.

Видання "Є" писало, що обвинувачений мешканець Нетішина був у відпустці і вирішив поїхати на дачу, що в Шепетівському районі. У день вбивства він вдома з кількома знайомими випив близько 200 грамів. Ввечері виршив піти в кінець вулиці, аби нарізати кропиви для худоби. Втім, один з його товаришів по чарці запропонував ще й зайти на гостину до його знайомого.

Обвинувачений взяв свій господарський ніж та пляшку із залишками горілки, а потім вирушили “у справа”. Зустрівши на вулиці небайдужого випити, вони пішли до нього додому, де уже втрьох почали розпивати спиртні напої. За деякий час знайомий обвинуваченого пішов додому, а той залишився з власником будинку далі випивати. Згодом у виникла сварка через російську війну в Україн, яка призвело до смерті.

Зловмисник каже, що після цього нахилився до потерпілого, але той пробормотів в його сторону нецензурні слова і замовчав. Саме же вийшов з будинку і пішов до себе додому.

За його словами, на допомогу він нікого не кликав, першу медичну допомогу не надавав. Мовляв, мобільного з собою не мав, а швидку і поліцію змогла б викликати дружина потерпілого, коли повернеться. До приїзду поліції чоловік перебував вдома. Свій стан сп'яніння в той день оцінював як середній. Про те, що лезо його ножа було гостре, знав.

Як повідомлялося, у Петропавлівці Дніпропетровської області 20-річний хлопець зарізав свою 41-річну тітку, після чого вкрав із її будинку телефон і телевізор. Під час затримання у зловмисника вилучили речі потерпілої.

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