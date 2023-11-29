Мешканець Хмельниччини вкрав у знайомого 1,5 тонни тютюну: подробиці

Коли знайомий вийшов з машини, грабіжник втік у невідомому напрямку з вантажем на 711 тис. грн.

На Хмельниччині 39-річний чоловік викрав у знайомого 1,5 тонни тютюну на 711 тис. грн. Відомо, що зловмисник втерся у довіру до потерпілого і запропонував транспортувати продукцію на власному авто. Однак, скориставшись моментом, коли власник вийшов з машини, зловмисник втік у невідомому напрямку.

Як повідомила пресслужба поліції Хмельниччини, підозрюваний познайомився із 28-річним жителем Жванецької громади незадовго до вчинення злочину.

Дізнавшись, що чоловік вирощує тютюн, зловмисник запропонував йому допомогу у збуті близько 1,5 тонн продукції.

“Потерпілий погодився, розфасував тютюн та повантажив його до автомобіля, на якому приїхав зловмисник. Після цього вони разом попрямували до Кам’янця-Подільського, аби продати тютюн. Доїхавши до села Смотрич, зловмисник під вигаданим приводом попросив потерпілого вийти з автомобіля. Як тільки 28-річний чоловік зробив це, грабіжник миттю поїхав з місця події”, — повідомляє поліція.

Зловмисник завдав потерпілому збитків на 711 тис. грн. Чоловікові оголосили підозру за ч.4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує від семи до десяти років тюрми. Незабаром йому оберуть запобіжний захід, поліція наполягатиме на триманні під вартою в СІЗО.

Відомо, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

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