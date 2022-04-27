Мешканець Хмельниччини закликав до повалення державної влади: отримав чотири роки в'язниці

Мешканець Хмельницької області закликав до повалення державної влади і отримав чотири роки ув'язнення.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок чоловікові у розповсюдженні матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинених з використанням ЗМІ. Апеляційну скаргу суд відхилив.

Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що 55-річнийи обвинувачений громадянин Республіки Казахстан, але росіянин за етнічним походженням. Втім, він вже понад десять років мешкає на Хмельниччині.

В "Однокласниках" він розповсюджував матеріали, де закликав до насильницького захоплення державної влади України, пропонував відсторонити представників центральних органів державної влади від виконання їхніх повноважень та передати владу народові. Зокрема, торік у листопаді у своїх публікаціях закликав до повалення державної влади, називав її "бандерівською хунтою", а також створити в Україні утворення зразок так званих "ОРДЛО".

Хмельницький міськрайонний суд визнав обвинуваченого винним в злочині. Його було покарано позбавленням волі на 4 роки з конфіскацією всього майна, окрім житла.

Підсудний оскаржив вирок. Просив пом’якшити покарання: замінити ув'язнення на три роки іспитового строку. Мовляв, розкаявся у свїх діях,а в Україні проживає з дружиною та її дітьми від 2011-го. Втім, апеляційний су залишив без змін.

Як повідомлялося, СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ. Серед затриманих - голова територіальної громади та "розконсервовані" агенти, у яких були відпрацьовані шляхи втечі до Криму на випадок "провалу".

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