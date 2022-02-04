Мешканець Луцька писав дружині про кохання і потрапив до Книги рекордів України

Слово "любов" зустрічалось у листах закоханих 781 раз.

Житель Луцька Євген Філіпчук потрапив до Книги рекордів України завдяки романтичному листуванню з дружиною, яке вони вели понад 60 років тому. Три роки тому його кохана Ольга померла і чоловік взявся перечитувати їхні листи, які вони писали один одному у юнацтві, інформує "Суспільне Волинь".

Пара листувалась три роки, і тільки за другий рік слово "любов" зустрічалось на їхніх сторінках 781 раз - це і встановило український рекорд.

"Я нарахував понад 160 листів. "Ну й що, – скаже хтось, – може, деякі й більше написали". Може. Але я маю листи по 20 сторінок, у які я не вкладався і продовжував закінчувати один лист на наступних 20 сторінках. А у Олі найбільш рекордним був 2-й рік листування. Один лист вона писала мені вісім днів поспіль. Вийшло 42 сторінки рукописного тексту шкільного зошита", - розповідає чоловік.

Євгену Філіпчуку - 82-роки, він кандидат технічних наук та колишній декан Луцького національного технічного університету. Сьогодні ж чоловік хоче використати романтичні листування у поки що незакінченому автобіографічному романі "Нехай розкажуть листи".

"Слово "любов" - вічне, і моя книга буде написана про це. Ви не повірите - моя дружина Оля пішла з життя три роки тому, але ми знову з нею зустрілися. Тут, за письмовим столом. Я тримаю в руках листи, написані її рукою. Я бачу, як розпливалися літери, і я цілую на пожовклих сторінках сліди її сліз. Сьогодні роман "Нехай розкажуть листи" ми пишемо вдвох", - додав чоловік.

Євген та Ольга, фото / "Суспільне Волинь"

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