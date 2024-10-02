Мешканець Маріуполя зарізав приїжджого росіянина: сусіди стали на його захист

Росіянин вихопив ніж і намагався вдарити одного з мешканців будинку.

Після багатьох конфліктів із мешканцями багатоквартирного будинку в тимчасово окупованому Маріуполі приїжджий громадянин Росії отримав смертельний удар ножем від одного із чоловіків. Сусіди називають цей випадок самозахистом і записали відео на підтримку обвинуваченого у вбивстві.

Про це повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

За словами мешканців будинку, росіянин, який приїхав із Владикавказу, самовільно заселився до однієї з квартир восени 2023 року. Громадянин держави-агресорки одразу почав конфліктувати з сусідами: кидав цеглу у вікна, зламував замки.

“Коли один з жителів зробив зауваження, наступного дня громадянин РФ вдарив чоловіка цеглою по голові та вдарив його дружину, яка працює лікаркою. За словами постраждалої жінки, потім приїжджий чоловік натравив свою собаку”, - переповідають інциденти із росіянином у повідомленні.

Під час чергової сутички, як кажуть сусіди, росіянин вихопив ніж і намагався вдарити одного з мешканців будинку. Той зміг відібрати у нього зброю та ударив у відповідь.

Наразі маріупольця затримали та звинувачують у вбивстві. Жителі будинку хочуть захистити сусіда, адже так звані “правоохоронці”, які прислужують окупаційній владі, ніяк не реагували на усі звернення.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Маріуполя привезли російських біженців з Курської області. Їх розміщують в будинках, які раніше належали місцевим жителям, але були відібрані окупантами після того, як маріупольці були змушені залишити місто через війну.

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