Мешканець Полтави помер за кермом власної автівки: подробиці

13 грудня близько 11 години до поліції Полтави повідомили, що на вулиці Івана Мазепи автівка Opel зіткнулася з бордюром і зупинилася посеред дороги.

Про це повідомила Нацполіція.

"Прибувши на місце виклику, слідчо-оперативна група виявила на водійському сидінні чоловіка без ознак життя. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією правоохоронців, під час зовнішнього огляду видимих тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено.

Для встановлення причини смерті тіло чоловіка спрямовано на експертизу.

Нагадаємо, столичні поліцейські викрили діяльність організованої групи, члени якої шахрайським шляхом отримали майже 30 мільйонів гривень позики від банківських установ.

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