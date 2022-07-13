Мешканець Прикарпаття через суд домігся видачі неповнолітній доньці паспорта-книжечки

До суду звернувся мешканець Верховинського району. Він батько неповнолітньої, яка саме мала отримувати ID-картку. Втім, її батьки хотіли, аби донька мала паспорт традиційного формату.

Про це йдеться у рішенні Івано-Франківського адмінсуду.

До суду Франківська батько неповнолітньої звернувся після відмови Верховинського районного відділу міграційної служби видати його доньці паспорт-книжечк без використання будь-якого цифрового ідентифікатора особи.

У суді зазначили, що законодавством не врегульовано питання щодо наслідків відмови особи від обробки її персональних даних.

"Реалізація державних функцій має здійснюватися без примушення людини до надання згоди на обробку персональних даних, їх обробка повинна здійснюватись, як і раніше, в межах тих законів і нормативно-правових актів України, на підставі яких виникають правовідносини між громадянином та державою. При цьому згадані технології не повинні бути безальтернативними і примусовими", - йдеться у повідомленні суду.

Як повідомлялося, від 2016-го українцям замість синьої книжечки почали видавати пластикову картку. Це одна з вимог Євросоюзу для запровадження безвізового режиму. У картці, зокрема, прописуватимуть дані про місце реєстрації чи сімейний стан.

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