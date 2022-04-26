Мешканець Прикарпаття пограбував і закрив у будинку переселенку з трьома дітьми

Мешканець Івано-Франківської області закрив в будинку та пограбував переселенку із трьома дітьми.

Слідство встановило, що 23 березня 54-річний житель одного із сіл Прикарпаття запросив до себе додому переселенку з трьома малолітніми дітьми. Вони через війну переїхали до регіону. Чоловік познайомився з переселенкою в соцмережі, запропонував їй спільне проживання.

Про це повідомили у пресслужбі Івано-Франківської окружної прокуратури.

Ввечері між ними виник конфлікт через виховання дітей. Під час суперечки чоловік погрожував жінці. Крім того, під час суперечки схопив її за волосся, а потім зачинив з дітьми в будинку. Жінка просила про медичну допомогу, адже мала поранення, яке отримала ще на сході. Втім, прикарпатець не зважав. Крім того, забрав у неї дві тисячі гривень.

Не маючи змоги вільно залишити тимчасове житло, переселенка із дітьми перебувала там проти своєї волі до приїзду працівників поліції. Їх наступного дня викликала знайома жінки.

Поліція затримала чловіка. Прокурори передали обвинувальний акт щодо дійзловмисника до суду. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, Івано-Франківський міський суд визнав винним мешканця Калуша в участі у терористичній організації "ДНР" та сприянні її діяльності. Калушанина заочно засудили до 15 років тюрми. Зазначається, що чоловік прибув на тимчасово окуповану територію Донецької області у серпні 2014 року. У місті Горлівка приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

​​​​​Читайте також: