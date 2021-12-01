Мешканець Прикарпаття за зґвалтування і побиття пенсіонерки отримав 3,5 року ув'язнення

Мешканець Прикарпаття за зґвалтування і побиття пенсіонерки отримав 3,5 року ув'язнення

Чоловік проник до будинку літньої жінки і напав на неї.

36-річного мешканця Івано-Франківськогої області, який напав і зґвалтував 69-річну жінку, засудили до 3,5 року ув'язнення. Відповідний вирок виніс Рожнятівський районний суд, пише "Галичина".

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Злочин стався ще у 13 липня 2021 року. 36-річний п'яний чоловік пробрався до квартири пенсіонерки, дочекався, коли вона повернеться додому, і напав на неї.

Злочинець почав погрожувати літній жінці кухонним ножем і силою почав викручувати їй руки. Він кулаком вдарив пенсіонерку у голову, від чого вона впала на підлогу і травмувалась.

"Після цього, обвинувачений, розірвавши одяг потерпілої, в який вона було одягнута, долаючи фізичний опір потерпілої, вчинив щодо неї дії сексуального характеру, без добровільної згоди потерпілої", - йдеться у матеріалі справи.

Під час судового засідання зловмисник визнав свою провину у незаконному проникненні до помешкання жінки і її зґвалтуванні та попросив суддю суворо його не карати.

Своєю чергою потерпіла просила суд покарати обвинуваченого за законом і ув'язнити.

В результаті суд визнав 36-річного прикарпатця винним і відправив його за ґрати на 3,5 року.

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