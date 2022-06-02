Мешканець Рівненщини після самогубства брата застрелив тестя, побив тещу і прострелив ногу швагру: фото

Мешканець Рівненщини після самогубства брата застрелив тестя, побив тещу і прострелив ногу швагру: фото

У середу, 1 червня, у селі Рудня-Карпилівська Рівненської області 37-річний чоловік вбив колишнього тестя, прострелив швагру ногу та побив тещу.

Чоловік вчинив злочин після того, як знайшов застреленим свого молодшого 35-річного брата, який, ймовірно, вчинив самогубство.

Про це поінформували у пресслужбі поліції Рівненської області.

Повідомлення про стрілянину та двох загиблих у селі правоохоронці отримали близько 22:30.

"За місцем проживання 35-річний чоловік покінчив життя самогубством, здійснивши постріл в голову із незареєстрованої двоствольної мисливської рушниці. 37-річний рідний брат, коли виявив молодшого мертвим, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, забрав його зброю і пішов до будинку своїх колишніх тестя і тещі. Там вистрілив у груди 51-річному чоловікові, який загинув на місці події, вдарив прикладом по голові 46-річній жінці та завдав вогнепальне поранення в ногу їхньому 27-річному синові", - йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Потерпілих госпіталізували до лікарні, а зловмисника до приїзду поліції затримали місцеві жителі і передали правоохоронцям.

Зараз зловмисник перебуває у СІЗО і свою причетність до скоїного не заперечує.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Йому повідомили про підозру за фактами умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох осіб (ч.1 ст.115, п.1 ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України).

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Крім того поліцейські встановлюватимуть також і обставини скоєного самогубства 35-річним жителем села Рудня-Карпилівська.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

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