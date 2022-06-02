Мешканець Рівненщини після самогубства брата застрелив тестя, побив тещу і прострелив ногу швагру: фото

У середу, 1 червня, у селі Рудня-Карпилівська Рівненської області 37-річний чоловік вбив колишнього тестя, прострелив швагру ногу та побив тещу.
Чоловік вчинив злочин після того, як знайшов застреленим свого молодшого 35-річного брата, який, ймовірно, вчинив самогубство.
Про це поінформували у пресслужбі поліції Рівненської області.
Повідомлення про стрілянину та двох загиблих у селі правоохоронці отримали близько 22:30.
"За місцем проживання 35-річний чоловік покінчив життя самогубством, здійснивши постріл в голову із незареєстрованої двоствольної мисливської рушниці. 37-річний рідний брат, коли виявив молодшого мертвим, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, забрав його зброю і пішов до будинку своїх колишніх тестя і тещі. Там вистрілив у груди 51-річному чоловікові, який загинув на місці події, вдарив прикладом по голові 46-річній жінці та завдав вогнепальне поранення в ногу їхньому 27-річному синові", - йдеться у повідомленні.
Потерпілих госпіталізували до лікарні, а зловмисника до приїзду поліції затримали місцеві жителі і передали правоохоронцям.
Зараз зловмисник перебуває у СІЗО і свою причетність до скоїного не заперечує.
Йому повідомили про підозру за фактами умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох осіб (ч.1 ст.115, п.1 ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України).
Крім того поліцейські встановлюватимуть також і обставини скоєного самогубства 35-річним жителем села Рудня-Карпилівська.
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