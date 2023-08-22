Мешканець Тернопільщини побив військового: забрав автомат і розгулював по місту

У Кременці Тернопільської області місцевий житель напав та жорстоко побив військового, а також відібрав у нього автомат. Після скоєного розгулював містом. Нападника брали штурмом.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Тернопільської області.

Зазначається, що побитого військового знайшли у лісосмузі ввечері 21 серпня. Потерпілого з численними травмами голови доправили до лікарні. За попередніми даними, між потерпілим і підозрюваним виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, то зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку.

Виявилося, що нападник - це раніше неодноразово судимий 42-річний житель Кременця. Правоохоронцям вдалося оперативно затримати озброєного чоловіка. Від розлюченого підозрюваного поліцейські врятували співмешканку та двох її малолітніх дітей, які перебували разом з ним у помешканні. У нього вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військовослужбовця.

Жителя Кременеця затримали. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від десяти до 15 років з конфіскацією майна.

За словами очільника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, учора довелося вводити спеціальні поліцейські операції "Сирена" та "Грім".

"Причина - озброєний злочинець, який у Кременці побив військовослужбовця та відібрав у нього автомат. Фігурант - неодноразово судимий за насильницькі злочини: грабунки, розбої, крадіжки. Зловмисник, мабуть, відчув себе героєм фільму: у бронежилеті з викраденою зброєю розгулював містом, а потім заховався у будинку, де побив співмешканку та двох її малолітніх дітей", - повідомив Зюбаненко.

Поліція затримала нападника на військовослужбовця. / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Деталі нападу

Тим часом, місцева журналістка Зоя Карпюк повідомила, що військовий сильно постраждав: "У Кременці вчора трапилася НП великого масштабу. Сильно постраждав військовий від рук раніше судимого злочинця. Правоохоронці затримали нелюда. Молимося, щоб постраждалий жив".

За інформацією джерел видання "20 хвилин", чоловік, якого звуть Павлом, серйозно травмував військового, забрав у нього автомат і бронежилет. Після цього нападник розгулював Кременцем, а потім поїхав додому. До слова, він проживав із двома маленькими дітьми. Сусіди чули крики, викликали поліцію. Будинок нападника брали штурмом спецпідрозділи.

Як повідомлялося, на Тернопільщині ухилянт відмовився воювати. Він заявив, що краще перейде на бік РФ. Мовляв, "це не його війна".

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