Мешканець Закарпаття позбувся елітного Maserati вартістю понад півмільйона через "липові" документи

Елітний італійський спорткар вилучили на штрафмайданчик.

У жителя Закарпатської області конфіскували елітний автомобіль Maserati вартістю понад півмільйона гривень. Закарпатець незаконно намагався ввезти машину до України.

Про це інформує Закарпатська митниця.

"Через "липове" доручення закарпатець позбувся унікального автомобіля. Вишуканий спорткар від відомого італійського автобренду Maserati, вартість якого понад півмільйона гривень, затримали на внутрішньому митному посту "Виноградів" Закарпатської митниці до рішення суду", — йдеться в повідомленні.

У договорі купівлі-продажу вказано, що спорткар придбав житель одного із сіл Тячівщини у громадянина України. Документ укладений у м.Карлові Вари (Чехія), посвідчений тамтешнім нотаріусом.

Проте під час вивчення документів в інспекторів виникли сумніви щодо їх автентичності. Посадовці направили листа до вказаного нотаріуса. Останній відповів, що не посвідчував цей договір, тобто, документ виявився підробкою.

На 34-річного закарпатця склали протокол про порушення митних правил. Елітний італійський спорткар, 2013 року виробництва, орієнтовною вартістю понад 600 тис грн, вилучили на штрафмайданчик. Справу скерують до суду.

Нагадаємо, що до України на продаж потрапив вживаний позашляховик Ford із зброєю в багажнику.

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