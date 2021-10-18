Мешканець Запорізької області застрелив собаку на очах у дітей: фото

П'яний чоловік нібито мстив тварині.
У суботу, 16 жовтня, в селі Новопетрівка Запорізької області п'яний місцевий мешканець на очах у двох неповнолітніх дівчат з пневматичної рушниці вистрелив у їхнього собаку породи такса. В результаті тварина загинула.
Про це повідомили у пресслужбі поліції області.
Правоохоронцям чоловік пояснив, що тварина нібито колись його вкусила і він таким чином помстився.
Поліцейські вилучили у зловмисника зброю та направили її на експертизу, а самого ж шкуродера доставили до медичного закладу. Там встановили, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 299 "Жорстоке поводження з тваринами" Кримінального кодексу України. Дії фігуранта, вчинені у присутності неповнолітніх дітей, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.
Нагадаємо, у місті Здолбунів Рівненської області чоловік розстріляв з пневматичної гвинтівки двох цуценят, один з яких згодом помер.