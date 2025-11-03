Чоловік став жертвою телефонних шахраїв: як діяли та скільки грошей виманили

Шахрайство / © Getty Images

Реклама

Мешканець Івано-Франківська став жертвою телефонного шахрайства. У нього виманили 78 000 грн.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Деталі

Як стало відомо, 1 листопада до поліцейських звернувся місцевий мешканець. Він розповів, що отримав дзвінок від невідомої особи, яка представилася працівником банку. Йшлося про нібито підозрілу спробу зняття коштів з рахунку чоловіка.

Реклама

Шахрай запропонував чоловікові «убезпечити» кошти. Пропозиція полягала у перерахуванні грошей на іншу картку, яку буцімто відкрили на його ім’я.

«Довірившись співрозмовнику, потерпілий виконав усі вказівки афериста та двома транзакціями перерахував на надані реквізити 78 тисяч гривень. Лише згодом чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайства, й звернувся по допомогу до поліції», — йдеться у повідомленні.

Відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці мають встановити осіб, причетних до злочину.

Українцям нагадують:

Реклама

співробітники банку не можуть телефонувати клієнтам із вимогою перерахувати гроші на «безпечні рахунки»;

не варто повідомляти стороннім особам реквізити карток, коди доступу чи CVV-номери;

стикнувшись з сумнівними дзвінками негайно завершуйте розмову та зверніться до банку.

Раніше жителька Тернополя втратила 215 тисяч гривень, поспілкувавшись з “менеджером” банку.

Так шахрай зателефонував до молодої жінки, щоб запропонувати змінити статус банківської картки та відкоригувати кредитний ліміт. Він доклав усіх зусиль, щоб було здійснено дві потрібні йому транзакції.