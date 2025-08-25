Мешканець Покровська зупинив російський дрон голіруч (відео)

Мешканець Покровська зупинив російський дрон голіруч / © скрін з відео

У прифронтовому Покровську місцевий житель виявив неабияку відвагу, власноруч зупинивши російський дрон-камікадзе, що заплутався в оптоволоконних кабелях.

Це відео опублікували в телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС.

Чоловік, не маючи жодного спеціального обладнання, зумів знерухомити безпілотник і навіть зняти з нього боєприпас. Після цього дрон почав диміти і, ймовірно, загорівся.

У Покровську чоловік самотужки зупинив російський дрон / © Telegram / Бутусов плюс

Хоча вчинок місцевого жителя вражає, українські військові застерігають, що такі дії надзвичайно небезпечні, і закликають ніколи не повторювати їх.

Нагадаємо, FPV-дрони російської армії вже почали залітати навіть до Миколаївської області, зокрема в напрямку населених пунктів Лупареве та Лимани.

А в селищі Калиновому на тимчасово окупованій території Луганської області пролунав вибух на подвір’ї одного з будинків, де перебувало шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.

У військовій розвідці уточнили, що цей підрозділ окупантів виконував функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.