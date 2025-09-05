- Дата публікації
Мешканець Запоріжжя помер наступного дня після мобілізації: родина каже про побиття
Офіційна причина смерті 48-річного мобілізованого — гостра серцева недостатність. Проте родичі помітили на тілі численні синці.
Мешканець Запоріжжя, 48-річний Роман Півторацький помер у військовій частині на Дніпропетровщині вже наступного дня після мобілізації.
Про це передає «Суспільне Запоріжжя».
Романа мобілізували просто біля його під’їзду. Чоловік не мав із собою військово-облікових документів і не оновлював дані в ТЦК, тому його одразу повезли до військкомату.
Дружина чоловіка Юлія Балабух розповіла, що її сповістили про його смерть лише через 6 днів.
«На зв’язок він так і не вийшов. Я телефонувала до частини, на що мені казали, у нас база даних ще не оновилася, перетелефонуйте за 3 дні. Я не чекала цих 3 дні, наступного дня телефонувала. От мене так цілий тиждень і футболили», — каже дружина Романа Півторацького Юлія Балабух.
Рідні не згодні з висновком експертизи, кажуть про синці на тілі
Офіційна причина смерті — гостра серцева недостатність. Проте рідні не погоджуються з висновком експертизи — кажуть, що на тілі мобілізованого були синці.
«Можливо, серцева недостатність і була, бо таких побоїв будь-яке серце не витримає. Але він помер… Від того, що його били. Незрозуміло, за що забили. Він весь був побитий. Око синє, щоки, лоб, ребра. Ноги вже я не змогла дивитися, а голова позаду була розбита, вся потилиця у крові», — сказала дружина померлого.
Родина загиблого вимагає від військової частини пояснень щодо зволікань у повідомленні про смерть.
«Коли родичі оглянули тіло, вони виявили синці. На обличчі, на тулубі, по всьому тілу. Це не були трупні плями, це, очевидно, були синці. Претензії одні — чому від 23 до 29 липня годували там „на завтра, на завтра“, давали інформацію хибну», — зазначив адвокат родини Євгеній Мельниченко.
Що кажуть у військовій частині
У військовій частині, де помер Роман Півторацький, підтвердили факт загибелі чоловіка. Затримку сповіщення про його смерть там пояснюють «бюрократичними складнощами».
У Сухопутних військах ЗСУ на запит журналістів про коментар наразі не відповіли.
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі.