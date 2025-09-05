ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1247
2 хв

Мешканець Запоріжжя помер наступного дня після мобілізації: родина каже про побиття

Офіційна причина смерті 48-річного мобілізованого — гостра серцева недостатність. Проте родичі помітили на тілі численні синці.

Дмитро Гулійчук
У Дніпропетровській області за дивних обставин загинув мобілізований

У Дніпропетровській області за дивних обставин загинув мобілізований / © Суспільне

Мешканець Запоріжжя, 48-річний Роман Півторацький помер у військовій частині на Дніпропетровщині вже наступного дня після мобілізації.

Про це передає «Суспільне Запоріжжя».

Романа мобілізували просто біля його під’їзду. Чоловік не мав із собою військово-облікових документів і не оновлював дані в ТЦК, тому його одразу повезли до військкомату.

Дружина чоловіка Юлія Балабух розповіла, що її сповістили про його смерть лише через 6 днів.

«На зв’язок він так і не вийшов. Я телефонувала до частини, на що мені казали, у нас база даних ще не оновилася, перетелефонуйте за 3 дні. Я не чекала цих 3 дні, наступного дня телефонувала. От мене так цілий тиждень і футболили», — каже дружина Романа Півторацького Юлія Балабух.

Рідні не згодні з висновком експертизи, кажуть про синці на тілі

Офіційна причина смерті — гостра серцева недостатність. Проте рідні не погоджуються з висновком експертизи — кажуть, що на тілі мобілізованого були синці.

«Можливо, серцева недостатність і була, бо таких побоїв будь-яке серце не витримає. Але він помер… Від того, що його били. Незрозуміло, за що забили. Він весь був побитий. Око синє, щоки, лоб, ребра. Ноги вже я не змогла дивитися, а голова позаду була розбита, вся потилиця у крові», — сказала дружина померлого.

/ © Суспільне

© Суспільне

Родина загиблого вимагає від військової частини пояснень щодо зволікань у повідомленні про смерть.

«Коли родичі оглянули тіло, вони виявили синці. На обличчі, на тулубі, по всьому тілу. Це не були трупні плями, це, очевидно, були синці. Претензії одні — чому від 23 до 29 липня годували там „на завтра, на завтра“, давали інформацію хибну», — зазначив адвокат родини Євгеній Мельниченко.

Що кажуть у військовій частині

У військовій частині, де помер Роман Півторацький, підтвердили факт загибелі чоловіка. Затримку сповіщення про його смерть там пояснюють «бюрократичними складнощами».

У Сухопутних військах ЗСУ на запит журналістів про коментар наразі не відповіли.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі.

