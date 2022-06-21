Мешкані Маріуполя перебувають на межі виживання через нестачу питної води

Гуманітарна ситуація в окупованому росіянами Маріуполі погіршується.

Жителі міста перебувають на межі виживання через нестачу питної води. Йдеться про понад 100 тисяч осіб, які перебувають у ворожій окупації.

Про це розповів мер Вадим Бойченко.

Зараз воду для пиття окупаційна влада видає раз на тиждень. Втім, щоб отримати її люди мусять стоять у чергах по 4-8 годин.

"Вони перебувають на межі смерті. Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей", - сказав міський голова.

За словами мера, росіяни й колаборанти обмежили доступ жителів також до їжі. Крім того, місто залишається без світла газу та системи водовідведення.

Своєю чергою, радник мера Петро Андрющенко зауважує, що питна вода навіть низької якості більше не доступна містянам, а лише технічна. Особлива проблема - в Лівобережному районі, який фактично відрізано від доступу до водопостачання.

"По всіх районах міста через скорочення водопостачання баки та низьку якість води в джерелах для зберігання води набрали цвіль завдяки чому вода швидко псується, набирає характерного зеленого відтінку та запаху", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомлялося, у Маріуполі російські окупанти почали ексгумацію померлих. Вони викопують трупи, вантажать і звозять до "моргу на Метро". Місцевим мешканцям доводиться шукати загиблих родичів на "кладовищі непохованих тіл".

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