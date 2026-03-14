Мешканка Богодухова, яка втратила трьох дітей і чоловіка-ветерана через удар РФ, народила дитину

Жителька Богодухова на Харківщині Ольга Крівогуб, яка вижила під час удару РФ по своєму будинку і втратила у цій атаці чоловіка-ветерана і трьох дітей, народила доньку.

Про це передає «Суспільне Харків».

Новонароджену дівчинку назвали Катериною.

Керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко розповів, що Ольга з донькою перебувають у пологовому.

«Народила, все гаразд. Нормально себе почувають і мама, і дитинка», — сказав Коваленко.

За його словами після російського удару по будинку родини Ольги у Богодухові жінка живе у Сковородинівці Золочівської громади

«У неї там є рідна сестра, там батьківська хата. Там рідні брати, сестри чоловіка. Вона не покинута», — запевнив чиновник.

Трагедія у Богодухові: російський дрон забрав життя трьох дітей і їхнього батька-ветерана

Нагадаємо, що вночі 11 лютого цього року російська армія атакувала ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів у Харківській області. Дрон влетів у будинок, де вбив трьох дітей і їхнього батька. Загинуло двоє дворічних хлопчиків-близнят і їхня однорічна сестричка. Їхня 35-річна мати опинилася в лікарні на 35-му тижні вагітності.

34-річний чоловік Ольги Григорій був ветераном. Захищав Україну на фронті близько року — воював на Купʼянщині та Запоріжжі, де втратив ногу.

Сім’я лише кілька днів до трагедії евакуювалася з селища Золочів Харківської області. Батьки намагалися вивезти дітей подалі від російських обстрілів.

Президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на вбивство трьох дітей у Богодухові, висловивши свої співчуття.