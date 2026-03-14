ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Мешканка Богодухова, яка втратила трьох дітей і чоловіка-ветерана через удар РФ, народила дитину

На Харківщині жінка, чий чоловік-ветеран і троє дітей загинули під час ворожої атаки, народила доньку.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
© «Суспільне.Харків»

Жителька Богодухова на Харківщині Ольга Крівогуб, яка вижила під час удару РФ по своєму будинку і втратила у цій атаці чоловіка-ветерана і трьох дітей, народила доньку.

Про це передає «Суспільне Харків».

Новонароджену дівчинку назвали Катериною.

Керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко розповів, що Ольга з донькою перебувають у пологовому.

«Народила, все гаразд. Нормально себе почувають і мама, і дитинка», — сказав Коваленко.

За його словами після російського удару по будинку родини Ольги у Богодухові жінка живе у Сковородинівці Золочівської громади

«У неї там є рідна сестра, там батьківська хата. Там рідні брати, сестри чоловіка. Вона не покинута», — запевнив чиновник.

Трагедія у Богодухові: російський дрон забрав життя трьох дітей і їхнього батька-ветерана

Нагадаємо, що вночі 11 лютого цього року російська армія атакувала ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів у Харківській області. Дрон влетів у будинок, де вбив трьох дітей і їхнього батька. Загинуло двоє дворічних хлопчиків-близнят і їхня однорічна сестричка. Їхня 35-річна мати опинилася в лікарні на 35-му тижні вагітності.

34-річний чоловік Ольги Григорій був ветераном. Захищав Україну на фронті близько року — воював на Купʼянщині та Запоріжжі, де втратив ногу.

Сім’я лише кілька днів до трагедії евакуювалася з селища Золочів Харківської області. Батьки намагалися вивезти дітей подалі від російських обстрілів.

Президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на вбивство трьох дітей у Богодухові, висловивши свої співчуття.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie