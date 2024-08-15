Пропагандисти визнали, що жителі Бєлгородщини ніколи "не ходили в лаптях" і не водили традиційні для росіян хороводи, але "мали споконвічно свої традиції".

У Мережі звернули увагу на архівне відео росТБ, де мешканка села Козинка Бєлгородської області РФ заговорила українською мовою.

Про уривок з росТБ нагадав український журналіст Юрій Марченко на своїй сторінці в Іnstagram.

Також читайте Військовий назвав найбільший плюс Курської операції для України

У сюжеті жителька прикордонного села Козинка Бєлгородської області розповідає рецепт страви на "місцевому діалекті" – саме так назвали пропагандисти українську мову дівчини, яка, схоже, і сама не знає, що це – українська.

"Берем варені картошку та яйця. Солоне м'ясо, зелену цибулю та огірки. Дрібненько нарізаєм, добавляєм соль, сметану, заправляємо це сироваткою", – розповідає дівчина українською мовою рецепт холодника, який росіяни називають "окрошкою".

"Споконвічно козинських слів не знайти в жодному словнику світу", – цинічно зазначають пропагандисти про українську мову гості ефіру.

Мешканка Бєлгородської області заговорила на росТБ українською: промовисте архівне відео

Пропагандисти визнали, що у Козинці ніколи "не ходили в лаптях" і не водили традиційні для росіян хороводи, але "мали споконвічно свої традиції".

Козинка на карті / Фото: Google Maps

Нагадаємо, в Мережі з'явилося відео, як жительки Курської області звертаються до бійців ЗСУ українською мовою. ТСН.ua пояснював, що південна Курщина, як і Бєлгородщина, належать до етнічного українського регіону – східної Слобожанщини.

Народний депутат Сергій Соболєв, згадуючи своє дитинство, розповів, що в Суджі на Курщині до розпаду СРСР всі розмовляли українською.

Український військовий Євген Назаренко нагадав, що на Курщині, Бєлгородщині чи Кубані українську мову називають "балачкою" або місцевим діалектом і розмовляють нею переважно люди старшого віку.

Нагадаємо, що президент Зеленський 22 січня 2024 року підписав указ №17/2024 "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Президент доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на "історично населених ними землях" на території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ. Цей указ спричинив істерику у російських пропагандистів.

Україномовні бабусі з Курської області здивували Мережу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.