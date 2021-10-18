Мешканка Черкаської області згоріла живцем у власному домі через пічне опалення: фото

Рятувальники виявили в охопленому вогнем помешканні тіло господарки.
У Христинівці Уманського району Черкаської області під час пожежі у будинку загинула жінка. Повідомлення про трагедію надійшло до рятувальників сьогодні, 18 жовтня, о 07:19.
На місце події, на вулицю Вокзальну, прибули вогнеборці, які під час проведення розвідки виявили у будинку бездиханне тіло господарки, розповіли у пресслужбі ДСНС області.
Пожежу ліквідували о 08:02.
За попередніми даними, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням.
Нагадаємо, у Львові спалахнув металевий вагончик на автостоянці. Внаслідок займання загинули троє людей.