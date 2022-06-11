Мешканка Ірпеня "наводила" росіян на будинки заможних родин і разом з ними розграбовувала їх

Мешканка Ірпеня "наводила" росіян на будинки заможних родин і разом з ними розграбовувала їх

Поліцейські викрили пособницю окупантів країни-агресорки, яка разом із російськими армійцями займалася мародерством.

Мешканка Ірпеня співпрацювала з росіянами, коли місто було тимчасово захоплене РФ. Зловмисниця повідомляла загарбникам про помешкання заможних родин. А також разом із озброєними військовослужбовцями розграбовувала їхні будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Під час обшуку помешкання правоохороні вилучили у жінки речі, що свідчили про її прихильність "рускому міру". Зокрема, слідчі вилучили ворожу символіку. Було у неї і чимало краденого: побутова та комп’ютерна техніка, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

Коли зловмисниця спілкувалася зі слідчими, то вигадала історію, мовляв сусіди передали їй ці речі на зберігання. Втім, під час обшуку люди, які були залучені як поняті, впізнали свої викрадені під час окупації речі.

У поліції розповіли, що фігурантка - це місцева мешканка. Вона безробітна. Раніше неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Зокрема, через конфлікти із сусідами та вчинення домашнього насильства над своєю матір’ю.

Фото: Національна поліція України

Як повідомлялося, Служба безпеки України знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра. Агента країни-агресорки Росії затримали у Дніпрі. Він збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

Читайте також: