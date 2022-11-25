Мешканка Калуша підтримувала окупантів та поширювала дописи з погрозами ЗСУ

Зрадниця до суду буде перебувати під вартою.

Мешканці ​Калуша, яка підтримувала війну агресорки Росії проти України, оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

Прихильниця путінських військ створила сторінку в забороненій російській мережі "Однокласники". Там калушанка поширювала дезінформаційні пости, в яких підтримувала окупантів. Крім того, поширювала дописи з погрозами військовослужбовцям ЗСУ.

Правоохоронці ідентифікували зрадницю. За її місцем проживання провели обшук. У неї вилучено техніку та припинено злочинну діяльність.

Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув з Криму готувати диверсії. Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до столиці за місяць до повномасштабного вторгнення.

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