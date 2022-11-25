Мешканка Калуша підтримувала окупантів та поширювала дописи з погрозами ЗСУ

Зрадниця до суду буде перебувати під вартою.
Мешканці Калуша, яка підтримувала війну агресорки Росії проти України, оголосили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.
Прихильниця путінських військ створила сторінку в забороненій російській мережі "Однокласники". Там калушанка поширювала дезінформаційні пости, в яких підтримувала окупантів. Крім того, поширювала дописи з погрозами військовослужбовцям ЗСУ.
Правоохоронці ідентифікували зрадницю. За її місцем проживання провели обшук. У неї вилучено техніку та припинено злочинну діяльність.
Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув з Криму готувати диверсії. Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до столиці за місяць до повномасштабного вторгнення.
Читайте також:
- У Києві виявили двох зрадників, які в соцмережі прославляли окупантів
- На Харківщині посадовці "Укрзалізниці" допомогали окупантам перевозити залізницею техніку
- На Львівщині затримали колаборантку: прихильниці РФ загрожує п'ять років в'язниці