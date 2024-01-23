Мешканка Кривого Рогу, яка хотіла викинути лотерейний білет, виграла великий приз: відома сума

Жінка із Кривого Рогу виграла у державну лотерею 100 000 гривень.

Про це повідомляє msl.ua.

Переможниця на ім'я Таміла розповіла, що могла втратити виграш, адже хотіла викинути лотерейний білет, який, як виявилось, приніс чималеньку суму.

"Лотерейні білети я перевіряю вручну – виписую всі номери кульок, що випали з лототрона, а потім викреслюю їх у своїх лотерейних білетах. Цього разу, я як завжди, повикреслювала числа у своїх білетах і зрозуміла, що ні мільйон, ні 190 000 гривень я не виграла. Звісно, я трохи засмутилася, і вже хотіла викинути білети, аж як згадала, що купувала комплект білетів відповідно до правил новорічної акції", – розповіла вона.

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Вона порівняла номери своїх лотерейних білетів з тими, що виграли в акції і виявилося, що в одному з білетів на неї чекав сюрприз у 100 000 гривень.

"Від хвилювання в мене тряслись руки. Потім я ще три або чотири рази перевіряла цей білет, аби пересвідчитися, що я не помилилась. Уявляєте, я могла викинути цей білет і ніколи не дізнатися про виграш!" – додала вона.

Щодо планів на виграні гроші: половину суми переможниця планує подарувати дітям, частину віддасть батькам, а залишок перерахує на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, спадкоємиця роздає 25 мільйонів євро незнайомцям, оскільки "не зробила нічого, щоб заслужити на це". Вона вирішила роздати їх 50 абсолютно незнайомим людям за новою схемою.

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