"Страшний суд!": мешканка Курської області розповіла, що відбувається у Тьоткіно (відео)

Мешканка Курщини каже, що у Тьоткіно просто-таки "страшний суд". Люди живуть у гаражах, жодної гуманітарної допомоги їм не надають.

Кадри оприлюднив телеграм-канал "Сеятель ветра".

Мешканка Курської області розповіла, що відбувається у Тьоткіно

"Тьоткіне знесли з лиця землі! Там страшний суд! Ми тиждень жили у гаражі, жодної гуманітарної допомоги не отримуємо!"

Раніше наші військові в Курській області зустріли жінок, які вивозили речі своїх колишніх сусідів, котрі евакуювалися з регіону. Мовляв, а що робити? Треба ж, бідкаються відчайдушні громадянки РФ, якось жити.

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