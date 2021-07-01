Мешканка Полтавщини придбала шашлик із "сюрпризом": уламок голки був усередині м'яса

Інцидент обурив користувачів соцмережі.

У місті Кременчук Полтавської області жінка купила в супермаркеті свинину на шашлик і виявила всередині уламок від медичної голки.

Про це повідомляє Тelegram-канал Чорний список.

"В ошийку, який купили в Маркетопті на Московській, виявлено уламок голки. Врятувало те, що людина все ріже ножем на дрібні шматочки", - йдеться в повідомленні.

Інцидент обурив користувачів соцмережі:

Голка могла потрапити в тіло тварини задовго до смерті. Під час ветеринарних маніпуляцій, наприклад;

М'ясо іноді наколюють молоком. Так воно стає соковитим. Але тоді голки мають бути ті, які використовують із інсуліновим шприцом.

Раніше мишу на прилавку посеред хліба побачили покупці одного зі супермаркетів Баришівки, на Київщині. Приголомшені відвідувачі взялися все знімати на телефон.

Новини України: покупці одного з супермаркетів Баришівки зафільмували мишу прилавку посеред хліба

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