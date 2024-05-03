Мешканка РФ радить окупанту "ховатися в кущах, бо немає за кого воювати" – перехоплення ГУР

Військовий РФ каже, що "з автомата дуже шмаляють", а він сидить на дереві.

Цивільна росіянка порадила окупанту уникати штурмів, бо "немає за кого воювати". Співрозмовниця розкритикувала режим диктатора Володимира Путіна та пропагандистську роботу телевізійних каналів РФ.

Про це свідчить розмова, перехоплена ГУР.

Мешканка РФ радить окупанту "ховатися в кущах, бо немає за кого воювати"

"Ти головне під кущами ховайся, не виходь попереду всіх. Штурм починається, а ти під кущик, бл**ь. Сидиш, останній пішов. Скільки я тебе вчити повинна?", – каже жінка.

Вона наголошує: це раніше кричали "за батьківщину і вперед". А тепер, мовляв, за кого йти?

"За Сталіна, бл**ь. Раніше за Сталіна, так, за батьківщину вперед. А тепер за що? Так, за всіх пацанів, які гинуть, от тільки за них. Навіть за Путіна сказати нічого, як говоритися", – констатувала жителька РФ.

Як зазначає співрозмовниця, диктатор, можливо, навіть не знає, що твориться зараз на фронті. А, можливо, знає, але приховує.

"Маячня така, звісно. Сьогодні ось танки привезли на Червону площу, хваляться. Ми на Україні ці забрали, ми в Америці ці забрали. Чим ви хвалитеся то, й*б твою мати. Просто у вас телевізора немає. А я сьогодні дивилася з ранку поки в місто їхала, я ах**ла загально. Чому ви хвастаєтеся? Придурки, бл**ь", – підсумувала жінка.

Нагадаємо, російський військовий розповів про шалені втрати. Мовляв, відбувається "повний п****з".

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