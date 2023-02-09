Мешканка Рівненщини народила 18-ту дитину: як нині почуваються мати і немовля (фото, відео)

Сарненчанка Марія Губеня народила 18 дитину. Пологи приймали у Рівненському обласному перинатальному центрі. Дівчинку назвали Магдалиною. У новонародженої є п'ять старших сестер і 13 братів.

18 дитину Марія Губеня народила у 43 роки.

Жінка із новонародженою донькою ще перебувають у перинатальному центрі, у дівчинки є фізіологічна жовтяниця.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Перше дитя, мені здається, я його і не носила й не народжувала. Зараз ускладнень не було, але щораз усе важче і важче, на ноги важче, я вже старша", — зізналася жінка.

Дівчинка народилася 7 лютого через кесарів розтин, її назвали Магдалиною. Вага — майже 3,5 кілограми, зріст — 55 сантиметрів.

Фото: Суспільне

Оперував багатодітну матір заступник головлікаря перинатального центру Степан Лічнер.

"У дівчинки є фізіологічна жовтяниця, тож ми перевели на другий етап догляду за дитинкою. З жінкою все добре, три доби потримаємо після кесаревого розтину і вона поїде додому разом з дитинкою", — пояснив Степан Лічнер.

Вдома на маму з новонародженою Магдалиною чекають батько і чотири старші сестри та 13 братів.

"Чоловік допомагає, якщо треба — мама приїжджає, і старші діти у нас великі, живуть з нами, теж допомагають. У нас будинок на два поверхи, ще трохи недобудований. Зверху є чотири кімнати і знизу — три, кухня і вітальня", — розповіла Марія Губеня.

Заступник головлікаря перинатального центру зауважив, що 18 дітей у сім'ї на Рівненщині — не рекорд.

Рекорд області встановила жінка, яка у 2019 році народила 19 дитину.

Матір 19 дітей Світлана Ковалевич з села Глинне Сарненського району

"Вона буде ще народжувати, ми домовилися, що й 20 допоможемо їй народити", — зауважив Степан Лічнер.

Марія Губеня на запитання, чи планує 19 дитину, відповіла так: "Нічого не планую, нічого не скажу на цю тему. Як буде".

Нагадаємо, у Дніпрі жінка з вадою серця у 42 роки народила 15-ту дитину.

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