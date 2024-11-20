Мешканку Львівщини засудили за публікацію фото на OnlyFans: подробиці

Цією діяльністю жінка займалася з березня 2022 року по лютий 2024 року.

Мешканка Львова вела акаунт на платформі OnlyFans, де за два роки опублікувала понад 80 фотографій. Суд ухвалив рішення призначивши їй іспитовий строк тривалістю один рік.

Про це йдеться в опублікованому вироку суду.

"Діючи умисно, з корисливих мотивів, зареєструвавшись в соціальній мережі Instagram, під час спілкування з користувачами мережі Інтернет пропонувала доступ до вебсайту OnlyFans, доступ до якого платний, де виклала створене нею попередньо фотозображення, що, згідно з висновком експерта, належить до продукції порнографічного характеру", – йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, жінка працює менеджером зі збуту на ТзОВ "Армалітас". Вона повністю визнала свою вину. А між обвинуваченою та прокурором також було підписано угоду про визнання винуватості.

Суд ухвалив рішення про її засудження до трьох років позбавлення волі з додатковою забороною обіймати посади, пов’язані з ІТ-технологіями, або займатися діяльністю, яка стосується розповсюдження порнографічного чи інтимного контенту в інтернеті, також строком на три роки.

Однак, згідно зі ст. 75 КК України, жінку звільнили від відбування основного покарання, призначивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Також у громадянки вилучили на користь держави iPhone 14.

Нагадаємо, у Львові затримали колишню лікарку, яка пропонувала "допомогти" військовому отримати групу інвалідності за 5 тисяч доларів.

Читайте також: