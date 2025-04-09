Мешканку Тернопільщини засудили за пересилання нюдсів кумові у Viber

Мешканка Тернопільщини насилала нюдси своєму кумові / © Getty Images

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Підсудній призначили умовне покарання строком на один рік. Про це йдеться у вироку суду.

Досудове слідство встановило, що обвинувачена з грудня 2022 року по липень 2024 року завантажила 16 фото та 4 відеозаписи порнографічного характеру, та почала зберігати їх на своєму мобільному телефоні.

Згодом, жінка близько 10 разів надсилала ці фото та відео своєму кумові у Viber.

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Під час судового засідання, вона розкаялась та пояснила, що чоловік, якому надсилалися фотографії, є її кумом. Він протягом тривалого часу допомагав їй по господарству та виорював земельні ділянки, проте плати за свою працю не брав.

За словами обвинуваченою, таким чином вона хотіла йому подякувати, тому надіслала фото порнографічного характеру.

«Надалі вони протягом тривалого часу обмінювались такими фото та відео», — йдеться в матеріалах справи.

Підволочиський районний суд Тернопільської області ухвалив рішення визнати жінку винною та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Однак на підставі щирого каяття, підсудній замінили покарання на умовний термін строком на один рік.

Нагадаємо, на Волині таксист пропонував пасажирці секс. Окрім того, водій робив непристойні коментарі щодо її зовнішності.

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