Мешканців Дрогобича закликають щільно зачинити вікна, двері й не виходити на вулицю: що відомо

Мешканців просять зачинити вікна / © Pixabay

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Після нічної атаки дронами та ракетами по Дрогобичу, яка спричинила пожежу на промисловому об’єкті та знеструмлення кількох районів, влада закликає мешканців залишатися вдома, зачинити вікна та двері й очікувати оновлень щодо стану повітря.

Про це повідомили у Дрогобицькій міській раді.

Через атаку в кількох районах міста та в окремих населених пунктах громади зникло електропостачання — енергетики вже працюють над його відновленням. Тим часом працівники Держустанови «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проводять вимірювання якості повітря та рівня радіації. Попередні результати очікуються протягом кількох годин.

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У зв’язку з інцидентом мешканців закликають залишатися вдома та не виходити на вулицю без нагальної потреби. Дрогобицька міська рада надала офіційні рекомендації:

Щільно зачинити вікна, двері, вентиляційні отвори;

Вимкнути кондиціонери, обігрівачі та вентиляцію з забором повітря ззовні;

Захистити органи дихання — використовувати вологі марлеві пов’язки, тканину чи рушник;

Стежити за самопочуттям: у разі погіршення — звертатися до медичних закладів.

Головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко радить у разі задимлення залишатися в приміщенні, проводити вологе прибирання, зволожувати повітря та пити багато лужної води (до 2,5 літрів на добу), уникаючи фізичних навантажень.

У місті працює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вулиці патрулює поліція, проводиться обстеження територій для виявлення додаткових пошкоджень.

Міська влада запевняє, що ситуація контрольована, всі служби діють злагоджено. Всі офіційні оновлення будуть публікуватися на комунікаційних ресурсах Дрогобицької міськради.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія вночі 29 червня здійснила масштабний ракетно-дроновий удар по різних регіонах України, зокрема Львівській, Полтавській, Черкаській областях, а також у Миколаєві та Запоріжжі. Внаслідок атаки були значні руйнування, а під час захисту повітряного простору загинув пілот F-16. Обстріли тривали майже до ранку, до 5-ї години.