Мешканців села на Сумщині вивезли до Росії: що відомо про їхнє місцеперебування (фото)
Російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.
Мешканців села Сопич Сумської області вивезли до Росії.
Про це повідомляє «Кордон.Медіа».
Йдеться про близько 19 місцевих, саме стільки відмовилися від евакуації і залишалися у прикордонному селі Есманьської громади.
Інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі «Вєсті». Там йдеться, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.
Що на відео дійсно мешканці Сопича, «Кордон.Медіа» підтвердили власні джерела.
З цими людьми був втрачений зв’язок, напередодні це підтвердив голова громади Сергій Мінаков.
Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 мешканців, але поступово вони виїздили із прикордонного села. А 19, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації.
А в Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці ворог не полишав спроби інфільтруватися ще з грудня минулого року.
Але якщо у всіх інших селах люди вже давно не жили, то в Сопичі — лишалися цивільні.
Нагадаємо, ситуація з викраденням людей на територію ворога вже відбувалась на Сумщині у грудні 2025 року, це було село Грабовське Краснопільської громади. Тоді росіяни викрали близько півсотні цивільних.