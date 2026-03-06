ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
807
Час на прочитання
2 хв

Мешканців села на Сумщині вивезли до Росії: що відомо про їхнє місцеперебування (фото)

Російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки російських обстрілів по селу Сопич

Наслідки російських обстрілів по селу Сопич / © Сумська ОВА

Мешканців села Сопич Сумської області вивезли до Росії.

Про це повідомляє «Кордон.Медіа».

Йдеться про близько 19 місцевих, саме стільки відмовилися від евакуації і залишалися у прикордонному селі Есманьської громади.

Інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі «Вєсті». Там йдеться, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.

Що на відео дійсно мешканці Сопича, «Кордон.Медіа» підтвердили власні джерела.

З цими людьми був втрачений зв’язок, напередодні це підтвердив голова громади Сергій Мінаков.

Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 мешканців, але поступово вони виїздили із прикордонного села. А 19, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації.

А в Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці ворог не полишав спроби інфільтруватися ще з грудня минулого року.

Мешканка села Сопич на Сумщині, яку вивезли до Брянщини у РФ / © Кордон.Медіа

Мешканка села Сопич на Сумщині, яку вивезли до Брянщини у РФ / © Кордон.Медіа

Один з мешканців села Сопич на Сумщині, якого вивезли до Брянщини у РФ / © Кордон.Медіа

Один з мешканців села Сопич на Сумщині, якого вивезли до Брянщини у РФ / © Кордон.Медіа

Один з мешканців села Сопич на Сумщині, якого вивезли до Брянщини у РФ / © Кордон.Медіа

Один з мешканців села Сопич на Сумщині, якого вивезли до Брянщини у РФ / © Кордон.Медіа

Один з мешканців села Сопич на Сумщині, якого вивезли до Брянщини у РФ / © Кордон.Медіа

Один з мешканців села Сопич на Сумщині, якого вивезли до Брянщини у РФ / © Кордон.Медіа

Але якщо у всіх інших селах люди вже давно не жили, то в Сопичі — лишалися цивільні.

Нагадаємо, ситуація з викраденням людей на територію ворога вже відбувалась на Сумщині у грудні 2025 року, це було село Грабовське Краснопільської громади. Тоді росіяни викрали близько півсотні цивільних.

Дата публікації
Кількість переглядів
807
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie