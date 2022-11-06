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Мешканцям Херсона надсилають фейкові повідомлення про "обстріли ЗСУ": що кажуть у Генштабі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Мешканцям Херсона надсилають фейкові повідомлення про "обстріли ЗСУ": що кажуть у Генштабі

Фото: УНІАН

Повідомлення отримують абоненти російських мобільних операторів.

У тимчасово захопленому Херсоні окупанти розсилають повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу. Мовляв, саме тому закликаюь якнайшвидше залишити правобережну частину міста.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ 6 листопада. 

Подібні повідомлення отримують абоненти російських мобільних операторів. Разом з тим окупанти у деяких населених пунктах знищують вежі українських мобільних операторів.

У Генштабі наголошують, що окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення із тимчасово зайнятих територій Херсонської області. "Так завній "евакуації" підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя", - йдеться у зведенні.

Вже відомо, що з населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять до анексованого Криму з наступним переселенням на територію Росії.

Ситуація на Херсонщині 

OSINT-аналітик Бенджамін Піттет опублікував супутникові знімки, на яких видно, що російські війська готуються до оборони правого берега Дніпра в Херсоні. Окупанти та зміцнюють там три лінії траншей і дотів.

Щобільше - на Херсонщині росіяни, можливо, хочуть створити пастку для ЗСУ. Саме тому вони намагаються створити ілюзію "відходу" з регіону, вважає керіівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Тим часом The Washington Post пише, що Кремль буде кидати на оборону Херсона всі сили. Адже для президента РФ Володимира Путіна місто є найбільшою перемогою від початку агресії проти України.

Тим часом Збройні Сили крок за кроком звільняють Херсонську область. Станом на кінець жовтня українські війська деокупували вже понад 90 населених пунктів. Там живуть близько 12 тисяч осіб.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
322
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