"Месник року": у Маріуполі чоловік дочекався закриття ковзанки і наклав купу на лід (відео)

"Месник року": у Маріуполі чоловік дочекався закриття ковзанки і наклав купу на лід (відео)

Зараз чоловіка розшукує поліція.

У Маріуполі Донецької області під час новорічних свят фіксували кілька актів вандалізму - містяни здебільшого руйнували декорації та прикраси ялинкових містечок. Один із місцевих жителів "відзначився" недолугою витівкою - він сходив у туалет на лід посеред міської ковзанки.

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Чоловіка зафіксували камери спостереження, а відео виклали в Мережі.

На кадрах видно, як чоловік, який був з товаришем, переліз через огорожу ковзанки, зняв штани і справив свої потреби на лід.

Нині молодика розшукують правоохоронці, йому загрожує покарання за ст. 173 КУпАП України "Дрібне хуліганство".

"Особа порушника порядку досі не встановлена", - зазначили у пресслужбі Маріупольського районного управління поліції, повідомляє видання 0629.

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