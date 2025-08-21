Крилата ракета українського виробництва «Фламінго» / © Associated Press

Коли у вересні минулого року український безпілотник атакував склад боєприпасів на території Росії, це продемонструвало рішучість Києва завдавати ударів глибоко в тилу ворога. Для жінки, яка керує виробництвом цих дронів, що пролетіли понад 1000 кілометрів, це був особливо приємний момент. Невдовзі після цього удару Росія вже не мала змоги завдавати руйнівних ударів керованими авіабомбами, як це сталося незадовго до того у її рідному Харкові.

Про це пише агентство Associated Press, якому надали ексклюзивний доступ до одного з секретних заводів компанії Fire Point.

«Кремнієва долина оборони»

Надзвичайні обставини, зокрема екзистенційна боротьба з Росією та обмежена військова допомога від західних союзників, перетворили Україну на світовий центр оборонних інновацій. Мета — відповідати, а то й перевершувати можливості Росії. Fire Point — одна з компаній, що очолюють цей рух.

«Війна в повітрі — наша єдина справжня асиметрична перевага на полі бою зараз. У нас немає стільки живої сили чи грошей, як у них», — заявила Ірина Терех, керівниця виробництва в Fire Point.

Компанія виробляє ударні дрони FP-1, здатні долати відстань до 1600 кілометрів. За словами Терех, ці безпілотники відповідальні за 60% ударів глибоко на території Росії, зокрема по нафтопереробних заводах і складах зброї. Це допомогло сповільнити російський наступ на сході.

«Ми вважаємо, що наша найкраща гарантія — це не покладатися на чиюсь волю захистити нас, а радше на нашу здатність захистити себе», — сказав Арсен Жумаділов, голова Агентства з питань оборонних закупівель.

«Фламінго» та інші розробки

Компанія також розробляє крилату ракету FP-5, яка отримала назву «Фламінго». Вона може вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. За інформацією Defence Express, її корпус виготовлений за складною технологією намотування склопластикового кокона, що робить його міцним, легким і радіопрозорим, зменшуючи помітність для радарів. Бойова частина ракети, ймовірно, є американською бомбою вагою понад 900 кг.

Наразі Fire Point виробляє приблизно одну ракету «Фламінго» на день, але до жовтня планує збільшити виробництво до семи на день.

Хоча українські посадовці шукають шляхи завершення війни, Ірина Терех висловлює скептицизм щодо готовності Росії до справжнього миру.

«Ми готуємося до більшої, набагато страшнішої війни», — підсумувала вона.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети «Фламінго», дальність якої становить 3 тисячі кілометрів.