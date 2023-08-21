Мета Росії – блекаут в Україні: міністр енергетики зробив важливу заяву щодо відключення світла взимку

Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, що взимку не вимикатимуть світло в Україні, оскільки енергосистему активно готують до опалювального сезону. Проте він зауважив, що це буде можливим, якщо російські терористи не завдаватимуть нових ракетних ударів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Герман Галущенко зазначив, що українську енергетичну систему активно відновлюють після російських ракетних ударів. І за умови, якщо країна-терористка не влаштує нового терору, то світло взимку не вимикатимуть.

"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", – сказав він.

Міністр наголосив, що відключення світла можливе лише, якщо окупанти повторять терор.

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", – пояснив він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українці мають бути готовими до того, що Росія знову атакуватиме критичну інфраструктуру взимку, бо гарно знають свого ворога.

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