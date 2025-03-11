Мета Росії у війні проти України: опитування показало, що думають українці

За даними опитування, 66% українців вважають, що головна мета Росії – знищення України та її народу.

Переважна більшість українців переконані, що Росія не має наміру обмежитися лише збереженням захоплених територій і продовжуватиме агресію.

Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в лютому-березні 2025 року.

Яку мету переслідує Росія у війні проти України?

За даними опитування, 66% українців вважають, що головна мета Росії – знищення України та її народу. Серед них:

28% переконані, що Росія хоче здійснити фізичний геноцид українців;

38% вважають, що метою є захоплення всієї або більшої частини України та ліквідація української державності й нації.

Ще 14% опитаних вважають, що Росія прагне встановити в Україні маріонетковий уряд після повної окупації країни.

Лише 7% українців вважають, що РФ обмежиться захопленням Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя.

Українці не вірять у "обмежені" цілі Кремля

Загалом, 87% опитаних вважають, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях.

Водночас, лише 4% українців переконані, що Москва просто хоче зберегти вже захоплені регіони, а 3% підтримують російський наратив про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України.

Ще 7% не змогли визначитися з відповіддю.

Як розподілилися думки за регіонами

Абсолютна більшість українців у всіх регіонах вважають, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях:

90% – у Західній Україні,

89% – у Центральній,

80% – на Півдні та Сході.

При цьому найбільший відсоток тих, хто вважає, що Росія прагне фізичного геноциду або повного знищення України, зафіксований на:

Заході – 70%,

у Центрі – 68%,

на Півдні – 62%,

на Сході – 46%.

Вплив на суспільні настрої

На думку соціологів, що більше українці відчувають загрозу, то більш рішуче вони налаштовані на продовження боротьби. Водночас поширення ідей про можливу "готовність Росії до миру" на умовах компромісу може негативно впливати на внутрішню мобілізацію суспільства.

Дослідження проводилося з 14 лютого по 4 березня 2025 року методом телефонного опитування. У ньому взяли участь 985 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка – не більше 3,3%.