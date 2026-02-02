"Мета ворога незмінна": Ігнат про тактику ударів РФ по енергетиці та ефективність ППО

ППО / © tsn.ua

Реклама

РФ не припиняє системні атаки по Україні. Якщо 80% засобів повітрняного нападу збито Силами ППО, ті 20%, що залишилися, приносять велику шкоду.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю «РБК-Україна».

Тактика російських ударів по енергетиці України

Ігнат наголошує: ворог не змінив своїх намірів. Мета — залишити Україну без тепла, світла і води в осінньо-зимовий період.

Реклама

«Агресор говорить, що нібито в такий спосіб страждають якісь військові об’єкти, наш ОПК, але ми бачимо, що в реальності страждають звичайні громадяни, особливо та верства населення, яка не може собі дозволити дорогі генератори, акумулятори, домашні станції тощо. Страждають діти, пенсіонери, малозабезпечені люди», — акцентував представник ПСУ.

Ворог б’є по енергетиці ракетами різних типів. У 2025 році значно зріс коефіцієнт застосування балістичних ракет порівнюючи з крилатими. Це зумовлено тим, що балістику може збивати лише система Patriot.

Також він пригадав атаку 13 січня, коли противник застосував 18 балістичних ракет. Були дані, що всі вони вдарили по Києву. Але насправді, стверджує Ігнат, ними атакували і Дніпропетровську, і Запорізьку, і Харківську, і Київську області.

«Однак, буває, що всі балістичні ракети під час атаки летять лише по столиці, по об’єктах критичної інфраструктури», — відзначає Ігнат.

Реклама

І коли вони атакують Київщину та Київ, нерідко фіксуються десятки ракет різних типів і по п’ять сотень дронів.

«Ви можете собі уявити, наскільки важко прикрити навіть добре захищене місто із такою кількістю засобів повітряного нападу ворога? Тому як не крути — все одно щось долітає. Якщо навіть 80 відсотків від усього збито — ті 20 відсотків приносять велику шкоду. Це може бути влучання в якусь ТЕЦ, інший об’єкт критичної інфраструктури, підприємство тощо. І коли ворог проводить системні атаки, ті невеликі відсотки влучань, а відповідно — пошкоджень та руйнувань, плюсуються», — зазначив Ігнат.

Методичні удари по енергетиці з року в рік демонструють бажання ворога повністю занурити Україну в блекаут.

«І, на жаль, це вдається — ми бачимо, що люди зараз сидять з постійними відключеннями електроенергії. Тому наміри ворога очевидні — насамперед вплинути цим на українське населення, створивши неможливі для життя умови, особливо взимку», — каже Юрій Ігнат.

Реклама

Крім того, Ігнат відповів на питання, чи фіксують у Повітряних силах зміни в динаміці обстрілів, зокрема після оголошення Дональдом Трампом про так зване тимчасове енергетичне перемир’я. Статистика свідчить про те, що:

не було масованих ударів;

за минулий тиждень Росія запустила до тисячі ударних дронів, що дещо менше, порівнюючи з минулим тижнем;

противником було застосовано майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети.

Робити висновки допомагає й інформація від воєнних адміністрацій, ДСНС, від місцевої влади щодо ураження тих чи інших об’єктів.

Нагадаємо, в Україні посилять захист деяких міст. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

«Має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне „сафарі“ проти людей. Щодня їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь», — заявив він.