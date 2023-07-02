Meta вважає Київ частиною Росії: користувач оприлюднив скандальне листування з підтримкою

Представник компанії відповів користувачу, зазначивши, що Київ – це "частина Росії".

Під час листування з підтримкою Meta з'ясувалося, що компанія вважає Київ частиною Росії.

Про це повідомив користувач Святослав Степаненко, оприлюднивши листування зі службою підтримки.

"Я прошу всіх приєднатися, щоб поширити інформацію та оприлюднити цю історію – давайте змінимо думку людей у Meta. Заздалегідь спасибі", – закликав користувач.

Під час листування з підтримкою Meta з'ясувалося, що компанія вважає Київ частиною Росії. Фото: скрін фото Святослав Степаненко

Святослав Степаненко надісла повідомлення до служби Meta про проблему з постингом рекламних публікацій. Facebook сповіщав про помилку, пояснюючи відмову тим, що користувач нібито перебуває на території Росії.

Користувач попросив виправити помилку. Він зауважив, що його обурює той факт, що поки Росія вбиває українців, Facebook ідентифікує його як росіянина.

Представник компанії відповів користувачу, зазначивши, що Київ – це "частина Росії", і порадив "змінити часовий пояс".

Напередодні Meta анонсувала нові функції для батьків. Тепер дорослі зможуть контролювати, з ким спілкуються їхні діти.

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