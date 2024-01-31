"Мета – захистити цивілізований світ": як влаштований Інтернаціональний легіон та хто воює за Україну

Сьогодні саме Україна є тією країною, яка захищає всю Європу. На нашому боці у складі Інтернаціонального легіону воюють тисячі іноземців. Вони нерідко залишають вдома все, щоб захищати право на свободу та відстоювати спільні цінності.

Більше про діяльність легіону розповів військовий Ян з позивним "Кенобі" в інтерв'ю проєкту "Український свідок".

Все заради України та світу

За словами "Кенобі", командну ланку, а саме офіцерський і сержантський склад, становлять українці. До піхотного взводу, включно з його командиром, входять іноземці. Наразі в легіоні воюють люди різних національностей, релігійних і політичних поглядів. Вони приїздять до України з усього світу.

"90% людей сюди приходять з метою захисту цивілізованого світу. Багато хто розуміє: якщо Україна не витримає цієї навали, то наступними можуть "посипатися" країни Балтії, найближчі Польща, Молдова та інші країни, стосовно яких Росія починає заявляти про свої права", – каже боєць.

Він також наголошує, що служити чи не служити – це лише особистий вибір кожного іноземця. Бувають випадки, коли воїн провів на фронті 1-1,5 року, поїхав додому відновитися й повернувся на фронт за декілька місяців. Треба розуміти, що легіонери можуть розірвати контракт будь-якої миті й залишити Україну.

"То громадяни іншої держави. Це людина, яка на добровільній основі залишила все, що у неї там є, щоб прибути сюди. Є такі люди, які продають усе, що мають вдома, щоб приїхати до України", – зауважує боєць.

Бійці вражають самовідданістю

На жаль, нещодавно на фронті загинув воїн зі Шрі-Ланки з позивним "Дантист". За словами "Кенобі", в легіоні є справді знакові особи, які виконують бойові завдання на найвищому рівні. Їхня віддача вражає. Був випадок, коли захисник у відчаї хотів застрелитися під час серйозного поранення. Проте він витримав удар, самостійно надав собі допомогу й вийшов на зв'язок. Як стверджує "Кенобі", зберегти своє життя і життя товаришів – це вже героїзм.

Одного разу військові не могли забрати тіло легіонера, який загинув під час артобстрілу. Позиція була повністю знищена, підібратися до неї не могли, бо ворог одразу відкривав вогонь. Втім, двоє легіонерів таки дочекалися найгірших погодних умов, щоб противник не міг застосувати дрони, і виконали вкрай складне завдання – пробралися на лінію зіткнення. У них не було зброї, лише засоби індивідуального захисту, лопати й домкрати.

"До противника було до 50 метрів. Вони почали розривати позицію, підіймати колоди, щоб дістати тіло. Зрештою за 3-4 години їм вдалося дістати тіло й забрати його", – розповідає Ян.

Захисник також поділився історією про те, як 7 легіонерів витримали оборону проти близько 60 росіян. Це сталося тоді, коли українці зайшли за Куп'янськ, оборона Новоселівського. Бої тривали в самому населеному пункті, між позиціями було до 25 метрів. Легіонери витримали наступ противника.

"На жаль, було двоє загиблих, поранені були всі. Ходити і тримати зброю в руках могли тільки двоє. Вони відтягнули поранених і загиблих усередину будівлі, а самі зайняли кругову оборону зовні. На них наступало чимало людей. Бої тривали на території одного подвір'я", – каже Ян.

Наступальні сили противника розбили, їхні залишки відійшли. Була здійснена евакуація поранених і загиблих. Українські війська зайняли позицію та тримали оборону.

Легіонери подаються на державні нагороди, вони їх отримують. Є певна кількість людей, яких вшанували орденом "За мужність". Для них також діє спрощена система отримання українського громадянства, і нерідко хлопці вирішують залишитися в Україні.

Раніше німець з Інтернаціонального легіону відповів на закиди росіян "на Берлін".

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