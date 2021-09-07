Метадон на 4 млн грн: киянка передавала наркотики до окупованого Донецька у гіпсових скульптурах

Метадон на 4 млн грн: киянка передавала наркотики до окупованого Донецька у гіпсових скульптурах

Наркотики в ОРДО відправляли через кордон з Росією.

У Запорізькій області ліквідували канал контрабанди наркотиків (метадону) в окупований Донецьк.

Про це інформує СБУ.

Щомісяця зловмисники робили по декілька "посилок". Вартість кожної становила майже 4 млн грн. Незаконну схему організувала безробітна киянка. Зловмисниця долучила до справи жінку з окупованого Донецька. "Ділки" приховували метадон у глечиках для вазонів та в садово-паркових гіпсових скульптурах. Ці речі переправляли до Росії як побутові посилки.

СБУ

Пакунки везли водії мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення. Поки невідомо, чи вони здогадувалися про вміст посилок.

Через непідконтрольні ділянки кордону метадон потрапляв до окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували.

Правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення партії метадону вагою понад 1,4 кг. Також було затримано організаторку наркоканалу. Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, що в Одесі викрили наркоторговців. До схеми можуть бути причетні діти та правоохоронці.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання