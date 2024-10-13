Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Метал доведеться вивозити роками: який вигляд зараз має "Азовсталь" у Маріуполі (відео)

Метал доведеться вивозити роками: який вигляд зараз має "Азовсталь" у Маріуполі (відео)

Територія заводу "Азовсталь" після приходу "руского міра"

Росіяни пиляють залишки обладнання на метал і вивозять.

Гігантський завод "Азовсталь" в окупованому Маріуполі стоїть зруйнований і занедбаний. За цей час його навіть не розмінували.

На відео з території заводу, яке опублікували у ворожих пабліках, звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

За його інформацією, залишки обладнання просто іржавіють. Росіяни пиляють їх на метал і вивозять.

"Металу так багато, що доведеться вивозити роками. Прийти, все знищити, пограбувати та кинути – національна ідея російських імперців", – зазначив Казанський.

Що сталося із заводом "Азовсталь" після приходу "руского міра" до Маріуполя

Що сталося із заводом "Азовсталь" після приходу "руского міра" до Маріуполя

Раніше відомий військовий розкрив правду, чи готували “Азовсталь” до повномасштабної війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація