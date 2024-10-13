Метал доведеться вивозити роками: який вигляд зараз має "Азовсталь" у Маріуполі (відео)

Росіяни пиляють залишки обладнання на метал і вивозять.

Гігантський завод "Азовсталь" в окупованому Маріуполі стоїть зруйнований і занедбаний. За цей час його навіть не розмінували.

На відео з території заводу, яке опублікували у ворожих пабліках, звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

За його інформацією, залишки обладнання просто іржавіють. Росіяни пиляють їх на метал і вивозять.

"Металу так багато, що доведеться вивозити роками. Прийти, все знищити, пограбувати та кинути – національна ідея російських імперців", – зазначив Казанський.

Що сталося із заводом "Азовсталь" після приходу "руского міра" до Маріуполя

Раніше відомий військовий розкрив правду, чи готували “Азовсталь” до повномасштабної війни.

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