Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Металева пастка: у Харкові чоловік заліз у трубу і не зміг вибратися

Металева пастка: у Харкові чоловік заліз у трубу і не зміг вибратися

У Харкові рятувальники звільняють чоловіка, який застряг у трубі насосної станції. / Фото: ДСНС

Обставини інциденту наразі з’ясовуються.

У Харкові 39-річний чоловік потрапив у металеву пастку, коли заліз у трубу діаметром 400 мм на території покинутої насосної станції.

Про це пише ДСНС України.

Вибратися самостійно він не зміг, тому довелося викликати ДСНС.

Рятувальна операція тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та 6 одиниць комунальної техніки.

Зрештою, чоловіка вдалося витягнути, після чого його передали медикам.

Постраждалого госпіталізували з переохолодженням та численними подряпинами.

Рятувальна операція тривала майже п’ять годин. / ©
Рятувальна операція тривала майже п’ять годин.

Нагадаємо, у Харкові 14 березня під час мобілізаційний заходів виник конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та двома цивільними, внаслідок чого один із військових відкрив вогонь із травматичного пістолета.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація