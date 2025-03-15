Металева пастка: у Харкові чоловік заліз у трубу і не зміг вибратися

У Харкові 39-річний чоловік потрапив у металеву пастку, коли заліз у трубу діаметром 400 мм на території покинутої насосної станції.

Про це пише ДСНС України.

Вибратися самостійно він не зміг, тому довелося викликати ДСНС.

Рятувальна операція тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та 6 одиниць комунальної техніки.

Зрештою, чоловіка вдалося витягнути, після чого його передали медикам.

Постраждалого госпіталізували з переохолодженням та численними подряпинами.

Рятувальна операція тривала майже п’ять годин.

Нагадаємо, у Харкові 14 березня під час мобілізаційний заходів виник конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та двома цивільними, внаслідок чого один із військових відкрив вогонь із травматичного пістолета.

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