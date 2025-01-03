Метеорний дощ, комета та покриття планет: що можна побачити в небі у січні

У січні українці зможуть спостерігати яскраві небесні явища: метеорний дощ, покриття Сатурна, блискучу комету та протистояння Марса.

Про це повідомив Дніпровський науково-просвітницький центр астрономії Planetarium Noosphere в коментарі Суспільному.

2–3 січня — Метеорний потік Квадрантиди

Метеорний потік, що виникає, коли Земля проходить через пилові частинки, залишені кометами або астероїдами, подарує яскраві зорепади. Потік буде видимий в напрямку сузір’я Волопаса, а в ідеальних умовах можна побачити до 110 метеорів на годину. Найкращий час для спостережень — після опівночі, коли Місяць не заважатиме спостерігати.

4 січня — Покриття Сатурна Місяцем

Рідкісне явище, коли Місяць закриває Сатурн, буде видно в Україні. Початок покриття — о 19:56 за київським часом.

13 січня — Комета C/2024 G3 (ATLAS)

Комета ATLAS досягне максимальної яскравості. Вона буде видна неозброєним оком і, ймовірно, стане однією з найяскравіших комет останніх років. Проте її буде видно лише рано вранці, низько над горизонтом.

16 січня — Протистояння Марса

Червона планета сяятиме у сузір’ї Рака з максимальною яскравістю. Це явище буває лише раз на 780 днів, тож не пропустіть нагоди помилуватися Марсом.

Нагадаємо, атмосфера на Місяці може стати токсичною.

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