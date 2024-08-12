Метеорний потік Персеїди 11-13 серпня 2024 року: як правильно спостерігати

Персеїди — це один із найвідоміших метеорних потоків, який щорічно відбувається в серпні. Цей потік пов'язаний із кометою Свіфта-Туттля, і його можна спостерігати вночі, коли Земля проходить через хвіст комети.

Пік Персеїд зазвичай припадає на 11-13 серпня. У ці дні можна побачити до 60-100 метеорів на годину за умов ідеального неба.

Де дивитися:

Місце без світлового забруднення: найкраще спостерігати метеоритний дощ подалі від міських вогнів, у сільській місцевості або в горах, де небо темне. Час спостереження: найкраще починати спостереження після півночі і до раннього ранку, коли небо найтемніше. Положення на небі: метеори, пов’язані з Персеїдами, здаються вилітати з точки у сузір'ї Персея, що розташоване на північно-східній частині неба.

Поради для спостереження:

Очі на небо : не потрібні телескопи чи біноклі, щоб спостерігати за Персеїдами — найкраще робити це неозброєним оком.

: не потрібні телескопи чи біноклі, щоб спостерігати за Персеїдами — найкраще робити це неозброєним оком. Комфорт : візьміть ковдру або стільці, щоб лежати або сидіти на землі під час спостереження.

: візьміть ковдру або стільці, щоб лежати або сидіти на землі під час спостереження. Час адаптації: дайте очам 20-30 хвилин для адаптації до темряви перед початком спостереження.

Цьогорічні Персеїди обіцяють бути яскравими, тому, якщо погода дозволить, варто виділити час для цього захопливого явища.

Нагадаємо, у Морі Спокою на Місяці розташована принаймні одна лавова трубка, яка може зберігати незаймані свідчення місячного вулканізму. Тепер вчені знайшли "парадні двері" до надр супутника Землі, які можуть відкрити його таємниці.

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