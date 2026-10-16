Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

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У суботу, 17 жовтня, в Україні утримуватиметься хмарна та волога погода з періодичними дощами й туманами, а температура коливатиметься від +8 на заході до +21 на сході країни. Детальний прогноз погоди в Україні дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що цими вихідними в Україні буде хмарна, волога погода із туманами. У суботу помірні дощі пройдуть на півдні, а на решті території очікуються лише невеликі опади.

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Температура повітря коливатиметься від +7 до +11 градусів вище нуля, на заході до +18…+23, а на сході та у більшості областей очікується до +10…+15 градусів тепла. У неділю дощі поширяться на більшість регіонів, а температурні показники суттєво не зміняться.

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У Києві субота буде відносно теплою: очікується від +15 до +17 градусів тепла та без істотних опадів, а в неділю пройде дощ і похолодає. За словами синоптикині, вже з наступного вівторка-середи погода покращиться: дощі припиняться, а температура повітря підвищиться.

«Сьогоднішня метеорологічна какабека — тимчасова))» — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 17 жовтня інтенсивність опадів у нашому регіоні зменшиться, проте подекуди будуть тумани.

Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів вище нуля.

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«У неділю та понеділок, 18-19 жовтня третій із серії південних циклонів. Орієнтовно він рухатиметься з Туреччини на південь України. Знову значні дощі, а подекуди й з грозами. Температура впродовж доби 10-15º тепла», — попереджає Постригань.

Водночас синоптик зазначає, що на стабілізацію погоди слід чекати після 20 жовтня.

«Жовтень ще подарує теплі дні золотої осені, але поки парасольки в тренді», — зауважує синоптик.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україні на 17 жовтня буде хмарно.

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«Місцями невеликі, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі, лише у південних областях вночі без опадів. Вночі та вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман», — зазначають метеорологи.

Вітер дутиме східний, південно-східний, на заході та південному заході країни — північно-західний, а його швидкість становитиме від +5 до +10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів тепла, а у східних областях до +21. У західних областях вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +8 до +13 градусів вище нуля.

Погода в Україні 17 жовтня / © Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні: вночі та вранці 17 жовтня у південній частині, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській областях буде туман, видимість становитиме 200-500 м. У цих областях оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — наголошують синоптики.

Синоптики попереджають про густий туман у низці областей України 17 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 17 жовтня буде хмарно, місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 17 жовтня погоду визначатиме західна частина циклону над півднем України. Синоптики повідомляють, що буде хмарно, часом із дощами, а також зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +14 градусів тепла.

У Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +12 градусів тепла.

Погода в Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 17 жовтня буде хмарно та з дощами. Вночі та вранці зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області:

вночі становитиме від +7 до +12;

вдень від +15 до +20 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +10 до +12;

вдень від +15 до +17.

Погода у Харкові

На Харківщині 17 жовтня буде хмарна погода. Вночі істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вдень місцями пройде невеликий дощ, подекуди можливі грози.

Вітер буде східної чверті та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 17 жовтня буде хмарно. Якщо вночі синоптики опадів не прогнозують, то вдень можливі невеликі дощі. Вітер дутиме північний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів вище нуля.

На автошляхах області вночі та вранці місцями буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

В Одесі температура вночі коливатиметься в межах від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів вище нуля.

Нагадаємо, в Україні вдарили морози до -5, а Карпати почало засипати снігом.

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