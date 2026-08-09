Метеозалежність

Реклама

Метеозалежність — не міф, а науково підтверджена реакція організму на різку зміни погоди. З’являються тахікардія, запаморочення, головний біль і навіть підвищення тиску.

Про це розповіла лікарка-кардіологиня Центру кардіології та кардіохірургії Олександра Телегузова в етері Київ24.

Реклама

За її словами, симптоми у метеозалежних людей виникають через різкі стрибки температури, вологості й атмосферного тиску.

Реклама

«Це дійсно не якийсь міф, а це дійсно науково доведений термін, який говорить про те, що є люди, які більш схильні до зміни самопочуття і навіть до загострення певних станів, якщо є хронічні хвороби. І це залежить напряму від того, яким є ряд факторів, які пов’язані із погодою і природою», — пояснила вона.

Лікарка наголосила, що особливо важко організму під час переходу від сильної спеки до різкого похолодання. Вона пояснила, що серцю доводиться швидко перебудовувати роботу судин, а через втрату рідини та електролітів навантаження зростає.

«Серцю, йому доводиться працювати в таких умовах, коли зменшений об’єм циркулюючої крові, коли є розширення судин. Йому потрібно виконувати свою функцію, і тому навіть у здорових людей, які зазвичай не відчувають ніяких симптомів, можуть під час спеки з’являтися тахікардія, запаморочення або головні болі. І це все є нормальною реакцією на високу температуру», — зауважила вона.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, що після аномальної спеки до України прийшло похолодання. У неділю, 9 серпня, у більшості областей очікуються сильні зливи та грози. Температури вночі 12–17°, вдень 22–27°. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині — вночі 18–23°, вдень 28–33°.

Реклама

Через екстремальну спеку підтопило курортний Буковель. Там випали інтенсивні опади, виникли сильні підтоплення. На кадрах, поширених відпочивальниками, вулиці не лише затопило через рясні зливи, а й вони буквально перетворилися на бурхливі потоки води.

Новини партнерів