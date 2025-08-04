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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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614
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Метеозалежним людям приготуватися: Україну накриє магнітна буря

Протягом доби відбудуться коливання, які вплинуть на самопочуття більшості людей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У третій місяць літа очікується досить багато магнітних бур. Вони можуть впливати на самопочуття людей.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Сьогодні, 4 серпня, прогнозується геомагнітна буря рівня G1, активність зросте до показника Кр 5 у другій половині дня. Можливе загальне нездужання, роздратованість, зниження працездатності.

Як бурі впливають на самопочуття

У дні геомагнітної активності можуть виникати:

  • головний біль, запаморочення

  • скачки артеріального тиску

  • біль у серці, серцебиття

  • сонливість вдень або безсоння вночі

  • слабкість, втома, зниження концентрації

  • тривожність, роздратування, апатія

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

  • Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

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