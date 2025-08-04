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- Укрaїнa
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Метеозалежним людям приготуватися: Україну накриє магнітна буря
Протягом доби відбудуться коливання, які вплинуть на самопочуття більшості людей.
У третій місяць літа очікується досить багато магнітних бур. Вони можуть впливати на самопочуття людей.
Про це повідомляє Мeteoagent.
Сьогодні, 4 серпня, прогнозується геомагнітна буря рівня G1, активність зросте до показника Кр 5 у другій половині дня. Можливе загальне нездужання, роздратованість, зниження працездатності.
Як бурі впливають на самопочуття
У дні геомагнітної активності можуть виникати:
головний біль, запаморочення
скачки артеріального тиску
біль у серці, серцебиття
сонливість вдень або безсоння вночі
слабкість, втома, зниження концентрації
тривожність, роздратування, апатія
Як зменшити вплив магнітних бур:
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю