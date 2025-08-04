Метеозалежним людям приготуватися: Україну накриє магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

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У третій місяць літа очікується досить багато магнітних бур. Вони можуть впливати на самопочуття людей.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Сьогодні, 4 серпня, прогнозується геомагнітна буря рівня G1, активність зросте до показника Кр 5 у другій половині дня. Можливе загальне нездужання, роздратованість, зниження працездатності.

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Як бурі впливають на самопочуття

У дні геомагнітної активності можуть виникати:

головний біль, запаморочення

скачки артеріального тиску

біль у серці, серцебиття

сонливість вдень або безсоння вночі

слабкість, втома, зниження концентрації

тривожність, роздратування, апатія

Як зменшити вплив магнітних бур:

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю