У 2026 році до проєкту, який вже діє у Запоріжжі, долучаться Кривий Ріг і Кам’янське.

Хібукі-терапія це метод психологічної підтримки дітей через взаємодію з м’якою іграшкою у вигляді собаки. Назва походить від івритського слова «хібук», що означає «обійми». Завдяки довгим лапам із липучками дитина може міцно обіймати іграшку, що допомагає знизити рівень тривожності та відчути безпеку.

Метод був розроблений в Ізраїлі та адаптований для України після початку повномасштабної війни психотерапевткою Дафні Шарон-Максімов разом з українськими спеціалістами. Він застосовується для роботи з дітьми віком від 4 до 17 років, які мають симптоми стресу - тривожність, страхи, порушення сну, замкненість або агресію. За даними програми, після проходження курсу з 6–10 занять у 95% дітей симптоми травматизації зникають.

У межах проєкту у 2023 році Метінвест профінансував виготовлення 120 іграшок Хібукі для дітей із Покровська та Мирнограда. У 2024–2025 роках у Запоріжжі провели навчання для 75 фахівців, а курс терапії пройшли понад 225 дітей із родин військових, ветеранів, переселенців та інших вразливих категорій.

Цьогоріч програму масштабують: у трьох містах планується підготувати ще 120 вчителів, вихователів і психологів. Навчання у Запоріжжі стартує у квітні, у Кривому Розі — у травні, у Кам’янському — в жовтні.

Курс складається з дев’яти онлайн-занять тривалістю 2–2,5 години кожне, що відбуваються двічі на тиждень протягом місяця. Учасників відбирають на основі мотиваційних есе. Після завершення навчання фахівці отримують сертифікати та іграшку Хібукі для подальшої роботи, а також мають провести курс занять для дітей із вразливих груп.

Програму фінансує Метінвест у співпраці з ізраїльськими авторами проєкту «Хібукі-терапія», місцевими органами влади та громадськими організаціями. Зокрема, у Запоріжжі до реалізації долучені ГО «Запоріжжя. Платформа спільних дій» та департамент освіти міськради, у Кривому Розі - ГО «Криворізька фундація майбутнього», у Кам’янському - міський департамент освіти.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова також реалізує проект унікальної реабілітації ветеранів через плавання - «Вільні хвилі». У ній взяли участь вже понад 400 ветеранів і військових: вони безоплатно тренуються у басейнах Запоріжжя, Кривого Рогу та Кам’янського за спеціальною методикою олімпійського призера з плавання Дениса Силантьєва. Базовий курс - 16 занять, під час яких поєднуються фізична реабілітація та психологічна підтримка.