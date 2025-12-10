Метінвест Ахметова отримав найвищу відзнаку на HR Pro Awards 2025

Реклама

Група Метінвест отримала головну нагороду престижної премії HR Pro Awards 2025 — однієї з ключових подій у сфері управління персоналом в Україні. Цього року конкурс об’єднав понад 40 експертів і 15 галузей, а учасники подали сотні заявок у 14 номінаціях.

Метінвест представив два проєкти - «Синергія ГЗК» та «Metinvest United: програма з кроскультурної взаємодії». Обидва увійшли до фіналу, а «Синергія ГЗК» перемогла у номінації «HR у бізнес-трансформації».

Проєкт «Синергія ГЗК» став результатом масштабних змін у роботі криворізьких підприємств компанії - Центрального, Північного та Інгулецького гірничо-збагачувальних комбінатів. Під час повномасштабної війни, втрати внутрішніх ринків і логістичних обмежень Метінвест об’єднав їх під єдиним управлінням, створивши спільний виробничий комплекс. Це дозволило оптимізувати технологічні процеси, ефективно використовувати потужності й ресурси, а також зберегти зайнятість понад трьох тисяч працівників.

«Завдяки ротаціям, реінжинірингу процесів і єдиним стандартам роботи ми зменшили дефіцит кадрів, створили спільну платформу для навчання та підвищили якість управління людським капіталом», - каже Андрій Щербак, директор з персоналу та соціальних питань гірничодобувного департаменту Метінвесту.

Другий проєкт компанії, «Metinvest United», увійшов до фіналу у номінації «Різноманіття та інклюзивність». Програма, запущена у 2024 році, розвиває навички кроскультурної взаємодії серед працівників міжнародних підрозділів Метінвесту в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США. У ній беруть участь сотні співробітників, які проходять онлайн-курси, вебінари та дискусії з міжнародними експертами.

Премія HR Pro Awards щороку відзначає компанії, що формують нову культуру управління персоналом в Україні. Цьогоріч Метінвест став прикладом того, як системна HR-стратегія може підтримувати бізнес навіть у найскладніших умовах війни.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.