Метінвест Ахметова підтримав створення сучасних STEM-просторів у 250 ліцеях України

Ініціатива покликана допомогти вирішити проблему дефіциту інженерних і технічних кадрів та підготувати молодь до роботи у ключових галузях економіки.

У межах проєкту у 2026 році МОН спрямує 1,9 млрд грн на облаштування близько 250 навчальних закладів. У школах створять сучасні лабораторії та кабінети природничих дисциплін, де учні зможуть не лише вивчати теорію, а й працювати з обладнанням, проводити досліди та отримувати практичні навички.

У МОН кажуть, що розвиток STEM-освіти є одним із ключових елементів реформи старшої школи та важливою умовою для відновлення країни.

«Україні потрібні інженери, технологи, дослідники й фахівці, які створюватимуть рішення для відновлення країни, розвитку економіки та посилення безпеки», – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Одним із головних партнерів проєкту став Метінвест: спільно із ДТЕК компанія профінансувала роботу спеціальної команди супроводу, яка допомагатиме школам реалізовувати проєкти модернізації – від планування ремонтів до встановлення обладнання та контролю якості робіт. На ці цілі компанії спрямували близько 11 млн грн.

У Метінвесті зазначають, що підтримка STEM-освіти є частиною довгострокової стратегії підготовки майбутніх фахівців для української промисловості. Компанія вже багато років розвиває власну освітню екосистему – від STEM-проєктів для школярів і співпраці з профтехосвітою до навчання у Метінвест Політехніці та подальшого працевлаштування.

«Майбутнє української промисловості сьогодні формується у школах, лабораторіях та університетах. Ми прагнемо формувати нове покоління інженерів, яких потребує і сучасна економіка, і майбутня відбудова України», – каже директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

У компанії підкреслюють, що дефіцит інженерів, фізиків та технічних спеціалістів уже сьогодні є серйозним викликом для металургії, енергетики та інших базових галузей економіки. Саме тому інвестиції в STEM-освіту - це вклад у майбутній кадровий резерв країни.

Очікується, що до 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї розпочнуть навчання у повністю оновлених освітніх просторах. Наприкінці року партнери представлять перший публічний звіт із результатами реалізації проєкту.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.

